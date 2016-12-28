Царев рассказал о возможном пересмотре отношения Москвы к Киеву

Спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что решение суда о признании Майдана государственным переворотом может привести к пересмотру отношения Москвы и Киева. Об этом он сказал в комментарии «Ленте.ру».

«Будем надеяться, это не первый суд, и следующим будет решение суда о признании виновными тех, кто организовал переворот. И хотелось бы, чтобы этот суд состоялся на территории Украины. А последствия этого решения таковы, что российская власть может пересмотреть свои договоренности и отношения с украинской властью», — подчеркнул Царев.

Он также отметил, что в случае, если президент Украины Петр Порошенко будет продолжать срывать минские соглашения и в одностороннем порядке не выполнять их, «у российских властей появятся новые возможности в переговорах с Киевом».

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Во вторник, 27 декабря, Дорогомиловский суд Москвы признал Майдан государственным переворотом, удовлетворив соответствующий иск бывшего депутата Рады Владимира Олейника. В ходе процесса были допрошены высшие руководители Украины, оставившие свои посты, в том числе Янукович.

Процесс начался 15 декабря, Олейник потребовал признать события, произошедшие в 2014 году на Украине, государственным переворотом. Бывший депутат заявил, что протестные настроения в стране осенью 2013 года подогревались средствами массовой информации, которые финансировались из-за рубежа.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Демонстранты, в частности, выражали недовольство тем, что правительство отложило подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Беспорядки привели к бегству из страны Виктора Януковича. Во время этих событий погибли 106 человек.