В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за морозов

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за похолодания. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Минувшей ночью температура воздуха в столице составила до минус 27 градусов, в течение дня ожидается 18 градусов ниже нуля. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил НСН, что в Москве потеплеет к концу недели. По его словам, в четверг, 9 февраля, днем будет минус 4-6 градусов.

В связи с похолоданием наземный общественный транспорт в столице переведен на усиленный режим работы. В городе курсируют больше шести тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев. Свыше 900 стрелочных переводов на трамвайных путях обработали специальным составом, чтобы предотвратить образование наледи, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».