Daft Punk распродадут свой реквизит

Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk запустил новый проект: pop-up магазин. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Highsnobiety.

В магазине будут продаваться фотографии, одежда, шлемы «роботов», в которых выступали артисты, и сувениры. Кроме того, покупатели смогут выбрать одежду от таких марок, как Gosha Rubchinskiy, OFF-WHITE, Enfants Riches Deprimes, Darkdron, Hervet Manufacturier и других.

Группа Daft Punk создана в 1993 году Томасом Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо. В своих композициях музыканты смешивают элементы электро, хауса, диско и синтипопа. Дуэт оказал значительное влияние на формирование французского хауса.

Летом 2015 года музыканты представили уменьшенные фигурки самих себя. Статуэтки высотой около 30 сантиметров повторяют образ музыкантов на церемонии «Грэмми» 2014 года. Они облачены в белые комбинезоны, а на головах у них — шлемы.