Командир батальона «Легион» назвал новую версию гибели Гиви

Командир батальона «Сомали» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаил Толстых (позывной Гиви) мог быть убит из-за взрывчатки, заложенной в его кабинете у батареи. Такое мнение в беседе с порталом «Политнавигатор» высказал командующий батальоном «Легион» Сергей Завдовеев (позывной Француз).

«По всей видимости, закладку произвел кто-то из его бойцов, завербованных Украиной. Скорее всего, из недавно принятых», — предположил Завдовеев.

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Он добавил, что в пользу версии о взрывном устройстве говорит то, что оконные рамы в кабинете Толстых остались целыми, хотя если бы по помещению выстрелили из огнемета, то их выбило бы внутрь комнаты. «Во-вторых, Гиви лежал ногами к окну. Одну ногу оторвало полностью, а на второй — ступню, и срезало часть головы, это показывает, что был направленный взрыв со стороны батареи. Каких-то осколков в самой комнате найдено не было, соответственно это похоже на тротил или на пластид», — отметил Француз.

Михаил Толстых погиб утром 8 февраля в своем кабинете на базе «Сомали» в окрестностях Донецка. Близкий к руководству ДНР источник рассказал «Ленте.ру», что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». Власти республики назвали произошедшее терактом.

Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе «Сомали» он участвовал в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.