Голодец сообщила об отсутствии любых планов на повышение пенсионного возраста

Правительство России не обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста ни в каком виде. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.

«Я каждый раз, когда подхожу к любому микрофону, ответственно заявляю, что вопрос повышения пенсионного возраста в настоящий момент в правительстве не рассматривается ни в каком виде, ни в одном проектном документе его нет», — приводит агентство ее слова.

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1 февраля Голодец повторила, что правительство не рассматривает вопрос об изменении сроков выхода на заслуженный отдых. Таким образом вице-премьер отреагировала на публикацию газеты «Известия», в которой со ссылкой на два источника, близких к кабмину, утверждалось, что принципиальное решение о повышении пенсионного возраста принято.

По сведениям издания, существует два проекта. Первый предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Другой вариант предполагает одинаковый возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в 63 года.

В 2015 году средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в РФ составила 66 лет, женщин — 77 лет. Для обоих полов она составляет 71,22 года. При этом мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.