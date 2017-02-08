В Голландии построена 110-метровая суперъяхта по проекту российского дизайнера

Голландская верфь Oceanco завершила строительство суперъяхты Project Jubilee (Y714). Об этом сообщает Yacht Harbour.

Внешний вид и морская архитектура были разработаны российским дизайнером Игорем Лобановым, внутренние помещения — австралийцем Сэмом Сорджованни. Шестипалубное судно, рассчитанное на 30 гостей, имеет валовую регистровую вместимость 4500 тонн. Длина корпуса Project Jubilee — 110 метров; по заявлению верфи, яхта является самым большим судном в истории голландского судостроения.

В ближайшее время судно пройдет ходовые испытания в Северном море. Предполагается, что уже летом оно выйдет в плавание по Средиземноморью.

Имя заказчика и цена яхты не разглашаются.

Oceanco — яхтенная верфь в Аблассердаме, Нидерланды. Основана группой южноафриканских инвесторов в 1987 году. С 2010 года принадлежит оманскому миллиардеру Мохаммеду аль-Барвани. Верфь специализируется на строительстве суперъяхт длиной от 80 метров.

Игорь Лобанов — российский дизайнер яхт. В настоящее время живет и работает в Лондоне. Project Jubilee — второй проект Лобанова для Oceanco. Ранее он разрабатывал для верфи дизайн 85-метровой яхты St. Princess Olga, сданной в 2013 году.