Марка adidas адаптировала кроссовки под женскую анатомию

Спортивная марка adidas представила новую версию кроссовок UltraBoost. Они адаптированы специально под особенности женской стопы. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Обувь выполнена из материала Primeknit, который поддерживает свод стопы, а за счет специальной текстуры в области носка улучшается вентиляция. В модели заужена пятка, что обеспечивает дополнительную поддержку при беге. Кроссовки дополнены подметкой, разработанной специально для надежного сцепления.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии. Она специализируется на выпуске спортивной одежды и инвентаря. В настоящее время фирма также занимается дистрибьюцией продукции компаний Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.

Марка тесно сотрудничает со спортсменами. Например, в январе 2017 года, французский футболист и полузащитник «Манчестер Юнайтед»Поль Погба создал для марки коллекцию одежды. В нее вошли футболки, кроссовки и толстовки с инициалами спортсмена. Источником вдохновения для него послужила мода и хип-хоп.