Опубликовано видео найма жительницей Орехово-Зуева исполнителя для убийства

Подмосковные полицейские задержали 56-летнюю жительницу Орехово-Зуева, которая из личной неприязни попыталась устранить 54-летнюю супругу ее бывшего мужа. Оперативные съемки найма женщиной «исполнителя» убийства в четверг, 9 февраля, публикует пресс-служба МВД России.

По данным полицейских, подозреваемая искала исполнителя убийства с января по начало февраля. О ее планах стало известно стражам порядка, один из них сыграл роль «исполнителя» преступления, которое заказчица оценила в 100 тысяч рублей. Полицейские инсценировали убийство и предоставили подозреваемой фотографии «трупа». После того как женщина передала «исполнителю» часть денег, она была задержана.