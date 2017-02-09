Оппозиционер рассказал о боязни Лукашенко пророссийского «дворцового переворота»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко чувствует угрозу госпереворота в стране, в связи с этим производит зачистку в высших эшелонах власти. Такое мнение порталу «Хартия97» высказал белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

«Сегодня мы являемся свидетелями мини-турецкой, мини-эрдогановской "зачистки" власти в Белоруссии. Для Лукашенко сейчас важно переждать и обезопасить себя от угрозы, которую он чувствует от людей из своей администрации», — сказал Бондаренко.

Он добавил, что белорусский лидер боится дворцового переворота. «Безусловно, он подразумевает, что за этим стоит Россия», — подчеркнул оппозиционер.

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По мнению Бондаренко, о напряженной ситуации в высших эшелонах власти свидетельствуют масштабные сокращения, которые должны пройти в администрации президента страны. 6 февраля глава ведомства Наталья Кочанова объявила о том, что будут уволены порядка 30 процентов сотрудников, сообщало агентство БЕЛТА. В декабре 2016-го в отставку был отправлен глава президентской администрации и его первый заместитель, заменены заместители глав Генштаба и МВД. В конце того же месяца от должности был отстранен начальник Пограничного комитета, бывший министр обороны Леонид Мальцев.

3 февраля Лукашенко в ходе пресс-конференции предостерег белорусов от того, чтобы менять власть с помощью Майдана. «Если вам кажется, что я не справляюсь, смените меня на следующих же выборах. Сменяйте, но на выборах, а не через Майдан, как было с Януковичем. Майдан — это клеймо на украинском народе. Ну, снесли власть, и что получили?» — сказал он.