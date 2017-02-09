Криштиану Роналду помог спасти 80 собак

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду помог одному из приютов для животных в Португалии собрать денежные средства, чтобы спасти 80 собак. Об этом пишет The Washington Post.

32-летний Роналду подписал футболку, которую отдал владелице приюта, где содержат всех питомцев, Лилиане Сантос (Liliana Santos). Теперь женщина планируют продать ее на аукционе. На вырученные деньги она оплатит услуги ветеринарных врачей, улучшит условия в приюте и купит корм для животных.

Отмечается, что Роналду отправил майку по просьбе волонтера учреждения еще в ноябре 2016 года, однако она была доставлена только на этой неделе. Известно, что сам спортсмен приютил как минимум двух собак и кошку в его доме в Мадриде (Испания).

Selfie with marosca🍴☀️☀️👍 Фото опубликовано @cristiano

My baby miss me ❤️ Фото опубликовано @cristiano

В январе стало известно, что Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду бросил автомобиль Lamborghini на дороге из-за болей в запястье. Футболист вызвал скорую помощь по пути в Мадрид с горнолыжного курорта в Навасерраде, где он отдыхал со своей девушкой Джорджиной Родригес.