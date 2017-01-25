Роналду бросил Lamborghini на трассе из-за боли в запястье

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду бросил автомобиль Lamborghini на дороге из-за болей в запястье. Об этом в среду, 25 января, сообщает The Mirror.

По информации издания, футболист вызвал скорую помощь по пути в Мадрид с горнолыжного курорта в Навасерраде, где он отдыхал со своей девушкой Джорджиной Родригес. Оставленный на трассе автомобиль Роналду был эвакуирован.

Отмечается, что португалец не смог продолжить управление машиной из-за травмы правого запястья, полученной на тренировке «Реала» перед матчем 19-го тупа испанской Примеры с «Малагой». Встреча состоялась 21 января и завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:1. Роналду провел на поле 90 минут и не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне на счету 31-летнего португальца 18 мячей в 23 матчах за «Реал» во всех турнирах.

12 декабря Роналду в четвертый раз в карьере получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по итогам года по версии журнала France Football.