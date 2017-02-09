Видео: @shabireport / Twitter

В сети появилось видео ракетного обстрела израильского города Эйлат со стороны египетского Синая. Ролик опубликовал один из очевидцев в своем Twitter, сообщает в четверг, 9 февраля, The Jewish Press. Поздно вечером 8 февраля командование ЦАХАЛа сообщило, что в сторону израильского города были запущены четыре ракеты, три из них перехватила система ПРО «Железный купол». Четвертая ракета упала рядом с городом и ничего не задела. При этом 11 человек были доставлены в больницу в состоянии шока. Большинство из них — туристы. Ответственность за произошедшее взяла на себя одна из группировок, аффилированных с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».