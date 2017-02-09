СМИ сообщили об ответственности ИГ за пуск ракет в сторону Эйлата

Одна из ветвей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за запуск семи ракет с территории египетского Синая в сторону израильского курорта Эйлат. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Jerusalem Post.

По сведениям издания, четыре ракеты достигли территории Израиля, остальные перехватила система ПРО «Железный купол». В результате четыре человека были доставлены в больницу в состоянии шока.

Поздно вечером 8 февраля командование ЦАХАЛа сообщило об обстреле Эйлата со стороны Египта.

Эйлат не раз подвергался обстрелам из Египта, где действуют террористические группировки. Все обстрелы до сих пор обходились без жертв и материального ущерба.