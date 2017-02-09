Бизнес
 

Крупнейший производитель текилы вышел на IPO

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Крупнейший в мире производитель текилы Jose Cuervo провел первичное публичное размещение акций на бирже (IPO), передает Reuters.

Как отмечает агентство, размещение состоялось в Мехико, прошло по верхней границе ценового диапазона — по 34 песо (1,66 доллара). В результате размещения компания привлекла более 16 миллиардов песо (свыше 790 миллионов долларов). Спрос на акции компании Jose Cuervo превысил предложение в восемь раз.

Размещение акций производителя текилы на бирже стало крупнейшим с 2013 года на мексиканском рынке.

Как отмечает Rambler News Service, в презентации для инвесторов Jose Cuervo указывала, что намерена привлечь по итогам IPO более 700 миллионов долларов. Компания несколько раз откладывала первичное размещение акций. В частности, размещение было отложено после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа в связи с тем, что мексиканское песо после обнародования итогов голосования упало до исторического минимума.

Jose Cuervo — крупнейший производитель текилы в мире, продукция компании продается в 95 странах, в том числе в России.

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