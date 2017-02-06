Роспотребнадзор воспротивился скидкам на алкоголь

Роспотребнадзор предложил отказаться от скидок на алкогольную продукцию. Об этом РИА Новости заявила глава ведомства Анна Попова.

«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», — сообщила она.

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3 февраля RT сообщил, что в Госдуме готовят законопроект, запрещающий распространять скидочные акции на спиртное. По мнению авторов, документ направлен на снижение уровня алкоголизации населения. «Когда покупатель видит в магазинах продукцию со значительными скидками, это стимулирует его на покупку. И одно дело, когда это скидка на йогурт, а не на алкоголь», — заявил автор инициативы депутат Владимир Сысоев.

В январе в Роспотребнадзоре заявили, что по сравнению с 2009 годом россияне стали пить на треть меньше: в настоящее время среднедушевое потребление алкоголя в России составляет более 10 литров на человека в год, тогда как шесть лет назад на каждого жителя страны приходилось 15 литров спиртного. Тем не менее нынешний уровень потребления алкоголя превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — восемь литров в год.