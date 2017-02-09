В Минюсте Белоруссии опровергли данные о подготовке иска к России

Министерство юстиции Белоруссии не готовило иск в суд Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) по поводу сокращения поставок российской нефти. Об этом ТАСС заявил министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский.
«Минюст не занимался подготовкой такого иска», — сказал он.
В секретариате суда ЕврАзЭС 8 февраля агентству сообщили, что Белоруссия пока не обращалась к ним.
Ранее, 3 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия подала в суд по поводу сокращения поставок российской нефти в нарушение «всех договоренностей». По его словам, по нефти «договорились поставлять 24 миллиона тонн, до 18 миллионов тонн сократили, затем до 16 хотят сократить...».
В начале января Россия намеревалась сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до 4 миллионов тонн в первом квартале 2017 года после того, как стороны не смогли разрешить газовый спор. В ответ Лукашенко поручил правительству республики заменить поставки российской нефти альтернативными вариантами.
Переговоры о снижении цен на газ Белоруссия и Россия ведут с начала 2016 года. Минск настаивал на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и намеревался платить 73 доллара за тысячу кубометров вместо 132 долларов. В ответ на недоплату Белоруссией около 500 миллионов долларов за поставленный газ Россия более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в республику.