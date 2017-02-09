«Мираторг» нацелился на рынки Китая и Европы

Агрохолдинг «Мираторг» в текущем году надеется получить доступ на рынок Китая. Об этом на брифинге в компании заявил вице-президент «Мираторга» Александр Никитин, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, переговоры с китайскими партнерами проходят достаточно активно, задействован мощный административный ресурс для того, чтобы наладить поставки российского мяса на рынок КНР. «Все это вселяет надежду, что соглашение может быть подписано уже в текущем году», — сказал Никитин. При этом пресс-секретарь «Мираторга» Дмитрий Сергеев уточнил, что у компании уже в прошлом году было все готово для того, чтобы открыть для себя данное экспортное направление, однако все упирается в задержку с подписанием договора с китайской стороной.

Как отметил Никитин, потенциал России как аграрной страны очень высок, поэтому велика вероятность, что в будущем российская сельскохозяйственная продукция будет широко представлена на зарубежных рынках.

Понимая это, в «Мираторге» ведут переговоры не только с Китаем, но и с европейскими странами. В частности, в четверг, 9 февраля, компания начала переговоры с представителями французского аграрного сообщества — предприятиями LUTETIA SAS, SAIREM SAS, Clextral, LODI RUS и рядом других французских производителей о будущих совместных проектах в области производства мяса. «Мы уже работаем с французскими компаниями и надеемся, что оно будет и дальше развиваться», — подчеркнул Никитин. Он также выразил надежду, что со временем политические разногласия между Россией и Францией будут сняты и откроется возможность для поставок российской сельскохозяйственной продукции не только на французский, но и на общеевропейский рынок.

В связи с этим важным аспектом является вопрос цены на конечную продукцию. По словам Никитина, «Мираторг» уделяет данному аспекту повышенное внимание и при выходе на внешние рынки ориентируется исключительно на местную конъюнктуру. При этом себестоимость продукции компании в России дает ей хорошие конкурентные преимущества за рубежом.