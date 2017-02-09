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Член Конгресса США рассказала о «нападении» России на Корею

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Максин Уотерс
Максин Уотерс

Член палаты представителей Конгресса США от штата Калифорния, демократ из Лос-Анджелеса Максин Уотерс заявила, что президент Дональд Трамп провоцирует собственный импичмент тем, что ничего не делает в ответ на наступление России на Корею. Как пишет Daily Express, об этом она сказала в ходе пресс-конференции, показанной по телеканалу C-SPAN.

Уотерс, в частности, отметила, что еще не призывает к импичменту Трампа, по ее мнению, «он делает это сам». «Суть в том, что он заключает [президента РФ Владимира] Путина в объятия, в то время как тот продолжает наступление в Корее. Я думаю, он [Трамп] ведет себя к такой позиции, когда народ начнет спрашивать: "Что нам делать?". И ответ в конце концов будет таким: "Мы должны сделать что-то с ним"», — заявила член Конгресса.

Она добавила, что США не могут иметь президента, который ведет себя таким образом, поскольку это опасно для страны.

Как пишет издание, пользователи в интернете предположили, что Уотерс перепутала Корею с Крымом.

Ранее она уже становилась объектом внимания журналистов. 13 января ее выступление было внезапно прервано сюжетом англоязычного отделения российского канала RT. Позднее американское юмористическое шоу The Late Show на CBS показало пародию на этот инцидент.

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