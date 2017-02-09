Источник выразил надежду на продолжение совместной борьбы России и Турции с ИГ

Россия и Турция продолжат совместную борьбу против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), несмотря на инцидент с гибелью турецких военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного военного источника в Анкаре.

«Произошла трагедия, мы чрезвычайно опечалены. Однако надо исходить из того, что в нашем регионе для борьбы с терроризмом и для достижения мира Турция и Россия должны и дальше действовать вместе, плечом к плечу», — сказал собеседник агентства.

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Ранее 9 февраля стало известно, что в результате непреднамеренного удара российских ВКС, нанесенного по позициям ИГ в районе города Эль-Баб на территории Сирии, погибли трое турецких военнослужащих, 11 получили ранения.

«Представители России сообщили, что имела место ошибка в координатах нанесения удара, выразив сожаление и соболезнование турецкой стороне», — цитирует Анатолийское агентство заявление Генштаба Турции.

Произошедшее стало одной из тем телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, добавили в военном ведомстве. Российский лидер выразил соболезнования. Также стороны договорились провести расследование инцидента.