Тамбовская пенсионерка умерла после отказа скорой приезжать к ней

В Тамбовской области начата доследственная проверка по факту смерти пенсионерки, к которой, по сообщению СМИ, более суток отказывалась ехать скорая помощь. Об этом сообщается на сайте областного следственного управления Следственного комитета.

Отмечается, что 68-летняя женщина умерла от инфаркта в Тамбовской областной клинической больнице в ночь на 6 февраля. «Супруг пенсионерки пытался вызвать медицинских работников с полудня 4 февраля текущего года, но всякий раз сотрудники скорой помощи отказывалась выезжать и советовали ему подождать до понедельника и вызвать врача на дом. В воскресенье, 5 февраля, скорая помощь все-таки госпитализировала женщину в больницу, но спасти ее уже не удалось», — говорится в сообщении управления.

О случившемся ранее 9 февраля сообщил LifeTambov.ru.

3 февраля в региональном управлении здравоохранения заявили, что в Тамбовской области внедрили пилотный проект по диспетчеризации санитарного автотранспорта, сообщало издание «В Тамбове». Главным результатом оказалось сокращение времени приезда скорой к пациенту — в 90 процентах случаев медикам требовалось до 20 минут.