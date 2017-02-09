НАСА создало сверхпрочный компьютер для работы в экстремальных условиях

Исследователи НАСА разработали электронно-вычислительное устройство, которое способно выдержать высокую температуру и атмосферное давление на поверхности Венеры. Инженеры полагают, что оно будет использоваться в ровере, который может быть отправлен на ближайшую к Земле планету в 2023 году. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Температура поверхности Венеры около 500 градусов Цельсия. Это больше, чем у Меркурия, который является ближайшей к Солнцу планетой. Кроме того, плотность атмосферы всего лишь в 15 раз меньше плотности воды. Все это не только не позволяет астронавтам посетить Венеру, но и препятствует работе беспилотных исследовательских аппаратов, которые до сих пор не смогли продержаться в суровых условиях более двух часов.

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Компьютерный чип, который был изготовлен учеными НАСА, содержит в себе не кремний, а соединение кремния с углеродом. Новый материал позволяет сохранять полупроводниковые свойства металлов при высокой температуре. Чип из обычного кремния теряет их, в результате чего перестают работать транзисторы. Кроме того, исследователи использовали такие жаростойкие материалы, как силицид тантала, для объединения компонентов схемы.

Работа чипа была испытана в установке, воспроизводящей условия на Венере. Схема смогла продержаться более 21 дня.

Ученые подчеркивают, что их чип содержит пока только 24 транзистора, что слишком мало для современного компьютера, необходимого для управления аппаратом. Кроме того, необходимо продумать конструкцию самого ровера, чтобы он был устойчив к высокой температуре и давлению.