Силовые структуры
 

В Братске засняли выкатившийся с полосы бомбардировщик Ту-22М3

Перейти в «Мою Ленту»
Ту-22М3
Ту-22М3

В ходе внезапной проверки боеготовности ВКС один из бомбардировщиков Ту-22М3 выкатился за пределы полосы оперативного аэродрома. В социальных сетях опубликованы фотографии выкатившейся машины в снегу.

Источник «Ленты.ру» в военном ведомстве сообщил, что на кадрах засняты результаты нештатной посадки машины в Братске. Предположительно, причиной произошедшего стала ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. Жертв и разрушений нет.

На фотографиях на бомбардировщике не просматривается номеров, однако под кабиной заметен характерный значок в виде развевающегося российского триколора. Такие знаки ранее фиксировались на нескольких фотографиях Ту-22М3 (например, RF-95955 или RF-94144).

Ранее, 7 февраля, приказом президента Владимира Путина в воздушно-космических силах началась внезапная проверка боеготовности. В рамках этой проверки, в частности, в ночь на 8 февраля самолеты Дальней авиации были переброшены на оперативные аэродромы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дальняя авиация России перебазирована на оперативные аэродромы
Ту-22М3 нанесли новый удар по штурмующим Дейр-эз-Зор боевикам ИГ
Российские Ту-22М3 провели учебное бомбометание в Киргизии
Российские Ту-22М3 появились на иранской авиабазе под Хамаданом
Последние новости
В Совфеде оценили степень угрозы от размещения систем ПРО США в Румынии
Президент «АвтоВАЗа» нашел виновных в потере 10 тысяч автомобилей
Москва впервые вышла в финал премии форума «умных городов»
Захарченко пообещал отомстить киевским властям за гибель Гиви
СМИ узнали о домогательствах карликов-жевунов к звезде «Волшебника страны Оз»
Путин призвал МИД России сконцентрировать усилия на борьбе с терроризмом
WP раскрыла содержание бесед советника Трампа с российским послом о санкциях
Другие материалы рубрики
00:08 Сегодня

Огонь по своим

Что известно о непреднамеренном ударе российской авиации по турецким военным
12:20 7 февраля 2017

В Якутске пациент насмерть замерз у закрытых дверей дома инвалидов

08:07 Сегодня

СМИ узнали о выходе из строя почти всех ударных подлодок Великобритании

18:26 6 февраля 2017

Двух иркутских полицейских заподозрили во взятке в 20 миллионов рублей

00:15 Сегодня

В терминальной стадии

Как в Москве поймали банду налетчиков на банкоматы
06:34 Сегодня

СМИ назвали виновника авиаудара по турецким войскам в Сирии

06:24 Сегодня

В Минобороны подвели предварительные итоги проверки ПВО Москвы

17:27 6 февраля 2017

Первый в России приговор за несообщение о преступлении вынесли в Астрахани

00:10 8 февраля 2017

Убить Дантеса

Как дрался на пистолетах Пушкин: разбор знаменитой дуэли
22:36 9 февраля 2017

Конашенков прокомментировал сопровождение Ту-160 британскими истребителями

22:10 9 февраля 2017

В турецкой армии рассказали о дальнейших отношениях с Россией после удара ВКС

21:57 5 февраля 2017

По делу о гибели девочки от укусов собак задержали хозяев животных

Россия
Забитые
Тату-мастер из Уфы скрывает шрамы жертв домашнего насилия
Казус Матильды
В России состоялась публичная премьера православного экстремизма
Сыру — сыр!
Зачем россиянам праздновать запрет пармезана и отказ от водки
Марк Захаров оправдал поссорившегося с пешеходом директора Ленкома
Володин рассказал о жалобах депутатов Госдумы на нехватку воздуха в зале
В Петербурге доску Колчаку вновь закрасили черной краской
Лавров напомнил о провалившихся авантюрах Киева в Донбассе
Все материалы
Мир
Опиум для народа
Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
Честность — лучшая политика?
Какую роль играет лицемерие в отношениях США с окружающим миром
A revolutionary fighter fires at Gadhafi loyalists in downtown Sirte, Libya, Tuesday, Oct. 18, 2011. About 1,000 Libyan revolutionary troops have launched a major assault on Moammar Gadhafi's hometown, surging from the east to try to capture the last area under loyalist control. В поисках нового полковника
Какие силы бьются за власть в современной Ливии
Трамп согласился придерживаться политики «одного Китая»
WP раскрыла содержание бесед советника Трампа с российским послом о санкциях
Giant figures of (L-R) Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 presidential election, Francois Fillon, former French prime minister, member of The Republicans political party and 2017 presidential candidate of the French centre-right, and French National Front leader Marine Le Pen, are seen during preparations for the carnival parade in Nice, France, February 2, 2017. REUTERS/Eric GaillardСкелеты в шкафу
С какими обвинениями столкнулись главные претенденты на пост президента Франции
Мы ждали вас, мистер Трамп
Чью сторону в конфликте Индии и Пакистана займет новый президент США
Все материалы
Бывший СССР
Сейчас «Двину»!
Зачем Латвия избавляется от советского ракетно-ядерного наследия
Захарченко пообещал отомстить киевским властям за гибель Гиви
Гройсман назвал сроки получения безвизового режима и вступления Украины в ЕС
Прилепин сообщил об оставшейся у Гиви дочери
Гройсман призвал мировых партнеров вернуться к «плану Маршалла» для Украины
ДНР предложила украинской армии полностью прекратить огонь с 9 февраля
Михаил Толстых (справа) Попал под огонь
Кто и как убил комбата «Сомали» Михаила Толстых
Все материалы
Финансы
Ярослав Кузьминов«Регионам нужны деньги, а не свобода»
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов о том, кто оплатит экономический рост
«ОПЕК не соблюдает договоренности»
Почему нефтяные цены могут упасть вопреки глобальному картельному сговору
В МВФ посоветовали Украине поднять пенсионный возраст
МВФ назвал преждевременными опасения валютных войн из-за политики Трампа
ЦБ насчитал в России не более четырех сомнительных банков
Росстат слезам не верит
Чем грозит стране новая безотцовщина
SoftBank's robots 'pepper', dressed in different bank uniforms, are displayed during a news conference in Taipei, TaiwanСвободная касса
Оставят ли роботы без работы банкиров
Все материалы
Бизнес
Кривые зеркала
Топ-5 корпоративных мошенничеств последних лет
«Обычному абоненту безлимитный интернет не нужен»
Пиар-директор «Мегафона» о причинах отказа от тарифов с неограниченным трафиком
Последний звонок
Насколько подорожает роуминг в ЕС для россиян
«АвтоВАЗ» снизил убытки благодаря методу Монозукури
Производители предупредили о дефиците молочных продуктов в Москве
Крупнейший производитель текилы вышел на IPO
В Минюсте Белоруссии опровергли данные о подготовке иска к России
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Что известно о непреднамеренном ударе российской авиации по турецким военным
В терминальной стадии
Как в Москве поймали банду налетчиков на банкоматы
Убить Дантеса
Как дрался на пистолетах Пушкин: разбор знаменитой дуэли
СМИ узнали о выходе из строя почти всех ударных подлодок Великобритании
СМИ назвали виновника авиаудара по турецким войскам в Сирии
В Минобороны подвели предварительные итоги проверки ПВО Москвы
Конашенков прокомментировал сопровождение Ту-160 британскими истребителями
Все материалы
Наука и техника
Стивен ХокингНаперегонки со смертью
Как Стивену Хокингу удалось дожить до старости
Мешки из клеток
Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Черная дыра средней массы в центре 47 Тукана (в представлении художника)Тяжелый случай
Доказано существование невозможного типа черных дыр
Определено время жизни Солнечного протопланетного диска
Рогозин поручил создать рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики
Найдены причины последнего массового вымирания
Cтали известны сроки начала производства самого дешевого электрокара Tesla
Все материалы
Спорт
Между Сочи и Пекином
До старта зимних Олимпийских игр-2018 в Южной Корее осталось 365 дней
Антон ШипулинБронзовый старт
Как россиянин Шипулин проиграл серебро эстафеты французу Фуркаду
Игрок «Даллас Старс» забросил шайбу в свои ворота с центра площадки в матче НХЛ
Бывший тренер сборной России назвал Логинова щенком по сравнению с Фуркадом
Виктор Чанов«Уходит славное поколение советского футбола»
Загадочная история смерти трехкратного чемпиона СССР Виктора Чанова
Сборная России по хоккею обыграла Финляндию
Глава МИД Украины обвинил Россию в произошедшем с футболистом Зозулей
Все материалы
Культура
Сцена из спектакля «Изгнание»Бен, это Данила
Как сбежать из Литвы в Лондон и не остаться бомжом
«Постельные сцены должны сообщать зрителю правду»
Режиссер «На 50 оттенков темнее» о сексе, БДСМ и юморе в кино
Саша СоколовШкола для умных
Саша Соколов: спасибо, что живой
СМИ узнали о домогательствах карликов-жевунов к звезде «Волшебника страны Оз»
Depeche Mode выпустили клип на Where's the Revolution в гамме «Города грехов»
Наталья и Александр Солженицыны «Патриотизм — это не только гордость за свою страну, но и стыд»
Наталия Солженицына о семье, долге и революции
Гигантский мозг убежал от актера из «Офиса» в клипе Дэнни Брауна и Пола Уайта
Все материалы
Интернет и СМИ
Битва за респект
За что дважды сидевший рэпер-патриот покарал любителя спайсов
Американца арестовали за шантаж бабушки с помощью селфи с фейковым избиением
Глубокое внедрение
Как живут люди со «взломанным» телом и камерой вместо глаз
Слепой американец покорил YouTube трюками на скейтборде
Итальянец превратил панорамы Google Maps в виртуальное кругосветное путешествие
Японки оценили привлекательность Нагиева и Галкина
Немецкий телеканал показал фильм о засланных в ЕС российских «агентах» из Чечни
Все материалы
Ценности
Религиозный экстаз
Красные подарки для прекрасного дня
Белла Хадид стала послом аксессуаров Bulgari
Burberry оставил моделей в поле
TAG Heuer сделал хронографы для «Манчестер Юнайтед»
Triumph предложил женщинам белье в духе «Ла-ла Лэнда»
К разврату готовы!
«На пятьдесят оттенков темнее» как повод красиво раздеться
Google разработает платье на основе персональных данных
Все материалы
Путешествия
Федор КонюховА чего дома сидеть?
Федор Конюхов побил державшийся 20 лет рекорд полета на воздушном шаре
Жерар Депарьдье«Люди устали от бесконечных каберне»
Жерар Депарьдье — о любимых винах и поиске корней
Дождаться посадки
Шесть самых длинных в мире авиамаршрутов
Пассажиры выбрали самую удобную бюджетную авиакомпанию Европы
В России появится первый халяльный турмаршрут
Федор Конюхов приземлился под Саратовом
Эксперты определили идеальное время для покупки авиабилетов в Европу и Азию
Все материалы
Из жизни
С помощью лазера врач удаляет растяжки на бедрах пациенткиСделаем красиво
Пластические хирурги превратили Instagram в свою рекламную площадку
Биологи демонстрируют темного тигрового питона длиной 4,5 метра, пойманного в 2009 году в районе города Хомстед, штат ФлоридаПолуостров чудовищ
Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Сделаем Америку снова толстой
Дональд Трамп может стать иконой нездорового образа жизни
«Мы теперь истинные америкосы»
История москвички, переехавшей в штат Мичиган и прожившей в США полжизни
Японский рекордсмен за минуту щелкнул пальцами 296 раз
В Новой Зеландии сотни черных дельфинов выбросились на берег
Американка выиграла в лотерею 3,3 миллиона долларов после увольнения с работы
Все материалы
OK Google: где продать почку?
Длительный тест Mercedes-Benz GLS: дизель, стоимость владения и конкуренты
Adidas обвинил «Теслу» в плагиате
6 внедорожников, в которые стоит вложить деньги
Каких «проходимцев» нужно покупать, пока они не стали стоить слишком дорого
Производитель игрушек поможет «Тойоте» сделать внедорожный пикап
13 быстрейших машин для большой семьи
Больше десятка вариантов разом поссориться со всеми
Ford показал, как плохо светили фары 110 лет назад
История проекта «Кортеж» в картинках
Как создавался лимузин для президента и каким он будет
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Москве предрекли торговый провал
Все материалы