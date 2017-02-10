В Братске засняли выкатившийся с полосы бомбардировщик Ту-22М3

В ходе внезапной проверки боеготовности ВКС один из бомбардировщиков Ту-22М3 выкатился за пределы полосы оперативного аэродрома. В социальных сетях опубликованы фотографии выкатившейся машины в снегу.

Источник «Ленты.ру» в военном ведомстве сообщил, что на кадрах засняты результаты нештатной посадки машины в Братске. Предположительно, причиной произошедшего стала ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. Жертв и разрушений нет.

На фотографиях на бомбардировщике не просматривается номеров, однако под кабиной заметен характерный значок в виде развевающегося российского триколора. Такие знаки ранее фиксировались на нескольких фотографиях Ту-22М3 (например, RF-95955 или RF-94144).

Ранее, 7 февраля, приказом президента Владимира Путина в воздушно-космических силах началась внезапная проверка боеготовности. В рамках этой проверки, в частности, в ночь на 8 февраля самолеты Дальней авиации были переброшены на оперативные аэродромы.