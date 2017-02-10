Минобороны прокомментировало сообщения об инциденте с Ту-22М3 в Братске

Информация об инциденте при посадке Ту-22М3 в Братске не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в министерстве обороны.

«В ходе внезапной проверки боевой готовности воздушно-космических сил экипажи дальней авиации и авиации ПВО выполнили все поставленные задачи и вернулись на аэродромы базирования. Никаких инцидентов с авиационными судами при выполнении посадок и взлетов на аэродроме в Братске не происходило», — сообщили «Ленте.ру» в военном ведомстве.

Ранее в социальных сетях появились фотографии бомбардировщика Ту-22М3, выкатившегося с полосы при посадке в сложных метеоусловиях — без уточнения места происшествия. Источник «Ленты.ру» предположил, что инцидент был заснят на аэродроме в Братске.

В России с утра 7 февраля запущена масштабная проверка боеготовности воздушно-космических сил. В ночь на 8 февраля дальняя авиация начала перебазирование на оперативные аэродромы.