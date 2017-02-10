На вице-губернатора Кубани возбудили дело о превышении должностных полномочий

В отношении вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник уточнил, что дело в отношении чиновника было выделено в отдельное производство из материалов расследования хищения 200 миллионов рублей при строительстве перинатального центра в городе Сочи.

«По версии следствия, в конце 2016 года вице-губернатор, курирующий строительную сферу, дал указание подчиненным перечислить средства на строительство именно через ООО "Кубанский универсальный банк", (КУБ) который уже в тот момент испытывал серьезные трудности, а в октябре 2016 года был лишен лицензии. В результате средства "зависли", что вынудило строительную компанию перенести срок пуска медицинского учреждения», — рассказал источник.

С Юрия Гриценко взята подписка о невыезде. Сам он, по данным другого источника, утверждает, что счета строительной компании находились именно в КУБе, и другого варианта перевода средств не было.

1 февраля 2017 года в здании администрации Краснодарского края прошел обыск, после которого вице-губернатор был допрошен следователями ФСБ. Как передает ТАСС, в настоящее время сам чиновник находится на рабочем месте, и комментариев по появившейся информации не дает.

25 ноября 2016 года в Краснодарском крае за взяточничество был задержан руководитель ФСО на Кавказе генерал-лейтенант этой службы Геннадий Лопырев.