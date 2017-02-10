Спикер Госдумы выступил за сохранение «иностранных агентов» в законе об НКО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не согласен с идеей убрать термин «иностранный агент» из закона о некоммерческих организациях (НКО). Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном вечером в четверг, 9 февраля.

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что, по его мнению, «не может политика финансироваться из-за рубежа». «Мы исходим из мировой практики, не в России придуман этот термин», — сказал Володин, отвечая на вопрос о том, планируется ли отказаться от понятия «иностранный агент». Спикер ГД пояснил, что впервые термин был введен законодателями США и он до сих пор присутствует в американском праве.

«Здесь всегда есть выбор! Быть или не быть иностранным агентом», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента. Он также привел в пример руководителя Хельсинской группы Людмилу Алексееву, которая, по словам Володина, отказалась от иностранного финансирования ради сохранения репутации внутри страны.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Согласно документу, организации, которые финансируются из-за рубежа, должны быть перерегистрированы в качестве иностранного агента и указывать свой статус на всех издаваемых материалах.

В список иноагентов внесен, в частности, «Левада-центр», проводящий социологические исследования, организация была оштрафована за отказ самостоятельно зарегистрироваться в этом качестве.

