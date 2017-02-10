Бывшего тренера «Зенита» назвали претендентом на пост наставника «Арсенала»

Главный тренер итальянской «Ромы» Лучано Спаллетти является претендентом на пост наставника лондонского «Арсенала». Об этом сообщает портал asromalive.it.

Контракт нынешнего тренера «канониров» Арсена Венгера истекает летом 2017 года. В связи с этим руководство клуба рассматривает возможных кандидатов на этот пост. По информации источника, Спаллетти, имеющий опыт работы с санкт-петербургским «Зенитом», входит в список претендентов.

В сезоне 2016/2017 «Рома» под руководством итальянского специалиста занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 50 очков после 23 туров. От лидирующего туринского «Ювентуса» «волки» отстают на семь баллов.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Он дважды привел команду к победе в чемпионате России, а также выиграл национальный кубок.

