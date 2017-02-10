Бывшего участника Swans забанили в Twitter за руководство по избиению нацистов

Американского музыканта и бывшего участника группы Swans Тора Харриса временно заблокировали в Twitter после публикации видео с инструкцией по избиению нацистов. Об этом сообщает NME.

В 30-секундном ролике Харрис объяснил, как вести себя в ситуации, «когда необходимо ударить нациста или любого другого члена Республиканской партии». Музыкант подчеркнул, что кулак необходимо держать прямо, чтобы не повредить руку. «Расслабьте локоть и выстрелите кулаком, как ракетой», — добавил он. При этом Харрис отметил, что «мирный протест гораздо лучше».

Калифорнийская группа Xiu Xiu поддержала музыканта, выложив его видео в Twitter.

«Дорогой друг Харрис был заблокирован в Twitter за публикацию этого видео о том, как бить нацистов в лицо», — говорится в посте.

Позже аккаунт музыканта был восстановлен.

Тор Харрис покинул Swans в прошлом году. Группа была сформирована в Нью-Йорке в начале 1980-х и просуществовала до 1997 года. Затем проект распался и воссоединился только в 2010 году. За свою карьеру Swans записали 14 студийных альбомов. Последняя пластинка The Glowing Man вышла в 2016-м.