Немецкий телеканал показал фильм о засланных в ЕС российских «агентах» из Чечни

Российские спецслужбы отправляют в Европу агентов из Чечни, чтобы дестабилизировать ситуацию в Евросоюpе. Такие утверждения содержатся в документальном фильме, который показал один из ведущих немецких телеканалов ZDF.

Лента основана на интервью некого человека, который представлен бывшим полковником ФСБ, переехавшим в Германию. «Бывший полковник секретной российской службы ФСБ знаком с методами, а также с генералами, несущими ответственность и реализующими планы Кремля по дестабилизации Запада с помощью агентов. В течение 20 лет он служил российскому государству, находясь на втором плане. В конце концов он сбежал из России», — говорится в аннотации к фильму «Холодная война Путина».

По утверждению человека, названного в ленте Игорем, российские спецслужбы якобы направляют в Германию выходцев из Чечни под видом беженцев, которые являются частью российской агентурной сети за рубежом. Они добывают информацию о потенциальных террористах в мусульманских диаспорах в ЕС и участвуют в акциях протеста.

Агенты ФСБ из Чечни, как утверждается, обосновались во многих городах Европы, включая Лондон, Париж, Брюссель и Гамбург.

В фильме говорится о том, что мужчина назвал телеканалу свое настоящее имя и показал документы, якобы подтверждающие, что он является высокопоставленным сотрудником ФСБ. Сами документы при этом не показаны.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательства в дела других стран. 17 января глава МИД РФ Сергей Лавров назвал туфтой и враньем заявления о российской киберугрозе. Тремя днями ранее стало известно, что спецслужбы Германии заподозрили Россию в намеренном подрыве единства США и Евросоюза.