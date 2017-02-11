Ветераны АТО заблокировали новый участок железной дороги в Донбассе

Участники блокады железной дороги в Донбассе заблокировали новый участок: движение перекрыто на отрезке Ясиноватая — Константиновка в Донецкой области. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщается на странице активистов в Facebook.

«Блокада осуществляется на участке вблизи станции Фенольная. В настоящее время ведутся инженерные работы и обустройство местности», — говорится в сообщении.

В число участников блокады входят ветераны АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия на востоке Украины), а также представители запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН), отмечает ТАСС.

7 февраля депутат Верховной Рады Владимир Парасюк призвал участников блокады железной дороги в Донбассе использовать оружие против силовиков «в случае угрозы жизни». По его словам, ветеранам АТО, прошедшим Донецкий аэропорт, Иловайск и Дебальцево, уже нечего бояться.

5 февраля полиция подконтрольной Киеву части Донецкой области пыталась разблокировать железнодорожные пути в Донбассе с применением дубинок и слезоточивого газа.

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25 января ветераны АТО заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое. На следующий день они заблокировали станцию Светланово в Луганской области. Целью блокады является «прекращение поставок грузов в ЛНР и ДНР и в обратном направлении, а также финансирование указанных территорий со стороны украинского государства».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.