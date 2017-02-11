Сайт Минздрава России отключили из-за хакерской атаки

Хакерская атака временно вывела из строя сайт Минздрава РФ. Об этом сообщает в субботу, 11 февраля, РИА Новости со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олега Салагая.

«Вчера ночью информационные ресурсы министерства подверглись массированной хакерской DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала четырех миллионов запросов в минуту», — сказал Салагай, отметив, что это была самая масштабная атака за последние годы.

Техническим службам Минздрава удалось справиться с проблемой. «Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного (14 минут) отключения официального сайта министерства», — добавил представитель ведомства.

Салагай также отметил, что персональные данные и информация, связанная с врачебной тайной, похищены не были, поскольку хранятся на защищенных серверах без подключения к интернету.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия каждый день отражает тысячи кибератак со стороны Запада. «Некоторые из них ведутся с территории Соединенных Штатов. Десятки идут с территории Германии. Десятки — из Великобритании», — рассказал он. Вместе с тем Песков выразил мнение, что данные нападения не санкционируются руководством западных государств.