Музыкальный фестиваль Сан-Ремо объявит победителей

В субботу, 11 февраля, состоится финал музыкального фестиваля Сан-Ремо, который проводится в Италии в 67-й раз. Об этом сообщает на официальном сайте мероприятия. В России транслировать финал конкурса будет телеканал «Время» с 22:30.

Фестиваль стартовал 7 февраля. На его площадке выступили популярные исполнители и актеры разговорного жанра. Свои песни исполнили Аль Бано, Тициано Ферро, Рики Мартин, выступил комик Кроцца.

Гостем фестиваля на Лигурийском побережье в этом году стал певец Робби Уильямс и актер Киану Ривз.

Фестиваль Сан-Ремо проводится с 1951 года. Его участники соревнуются за право называться лучшим певцом и композитором итальянских песен. По условия конкурса, до фестиваля представленные композиции не должны исполняться публично. Победителей выбирают телезрители, а также журналистское жюри.