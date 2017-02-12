Министр обороны Великобритании назвал сроки окружения Ракки

Сирийская оппозиция, поддерживаемая Западом, должна взять в осаду Ракку, являющуюся де-факто столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), «к весне», после чего последует штурм города. Об этом, как сообщает Reuters, заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

«Я надеюсь, что изоляция [города] завершится к весне, а затем может начаться операция по освобождению самой Ракки», — сказал министр.

В то же время Фэллон заметил, что Ракка гораздо меньше находящегося под контролем ИГ иракского города Мосул, который в настоящее время штурмуют вооруженные силы страны и ополчение. «Очевидно, что ИГ будет очень активно обороняться, и это означает, что операция по освобождению Ракки должна быть очень тщательно подготовлена, как и операция в Мосуле», — добавил он, выразив уверенность, что захват города станет началом конца «этого ужасного халифата».

8 февраля президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились о сотрудничестве при наступлении на сирийские города Аль-Баб и Ракка.

28 января Трамп поручил своей администрации найти новых зарубежных союзников для коалиции, ведущей борьбу против ИГ. В меморандуме он предписал немедленно приступить к созданию комплексного плана победы над террористами. В течение 30 дней министр обороны обязан представить главе государства предварительный проект, в котором должны быть «выявлены новые партнеры коалиции в борьбе против ИГ и политика по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками».

В конце декабря командующий войсками международной коалиции, генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд заявил, что Ракка и Мосул будут освобождены до конца 2018 года.

Возглавляемая Вашингтоном коалиция из нескольких десятков государств проводит операцию на территории Ирака и Сирии с 2014 года. Она с воздуха поддерживает курдские и некоторые оппозиционные силы в их борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».