В Киеве прошел «эволюционный ход» под лозунгом «Дарвин придет — порядок наведет»

В Киеве деятели науки, студенты и аспиранты устроили акцию в честь дня рождения Чарльза Дарвина. Таким образом они хотели привлечь внимание к проблемам научных учреждений страны. Об этом сообщает «Громадске».

По информации телеканала, шествие проходило по улице, названной именем английского ученого. Участники «эволюционного хода» выкрикивали «Дарвин родился! Славим его!», «Эволюция или смерть», «Дарвин придет — порядок наведет». Научные сотрудники несли пробирки со «святой деионизированной водой», хоругвь с изображением «змея мракобесия», портреты Дарвина и президента Украины Петра Порошенко с надписью «Молиться надо не с попами, а в храме науки» .

«В нашей стране наукой считается изучение теологии, однако настоящая наука, за которую мы выступаем, сейчас не финансируется», — отметил студент Национального университета имени Шевченко Богдан Мамчур. Профессор-патофизиолог Виктор Досенко добавил, что «Украина постепенно погружается в мракобесие». «У нас становится все больше псевдосвятых и все меньше науки и ее признания в обществе», — подчеркнул ученый.

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В декабре 2016-го работники госкомпании «Укрспирт» привели на митинг у здания правительства свиней. Участники акции требовали смены руководства предприятия и проведения демонополизации спиртовой отрасли. У здания кабинета министров протестующие установили вольер, в который запустили поросят.

В октябре того же года перед входом в здание Верховной Рады, у стен администрации президента и кабмина активисты развесили трусы. Таким образом они потребовали от украинских политиков и чиновников подать электронные декларации.

Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 года. Английский ученый одним из первых обосновал идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют во времени и происходят от общих предков. В своей теории основной механизм эволюции он назвал естественным отбором.