Косачев назвал жутким решение присудить премию за фото убийцы посла

Признание снимком года фотографии убитого посла России в Турции Андрея Карлова находится за гранью морали. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

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«Вызывает чувство брезгливости по отношению к тем, кто принимает такие жуткие решения за гранью морали, и чувство ужаса при понимании того, скольких еще террористов может вдохновить и сама фотография, и "высокая" оценка жюри», — подчеркнул сенатор.

Ранее жюри международного конкурса World Press Photo (WPP) объявило лауреатов 60-й премии. Главный приз присужден Бурхану Озбиличи из Associated Press за снимок убийцы Карлова — бывшего полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа.

Председатель жюри Стюарт Франклин признался, что голосовал против этого решения.