Президента Молдавии встретили в Иране без креста на флаге

В Молдавии произошел скандал из-за искажения государственного флага во время визита президента страны Игоря Додона в Иран. Об этом сообщает местная редакция «Комсомольской правды».

По информации издания, в Иране Додон принимал участие в церемонии открытия чемпионата мира по шахматам среди женщин. За спиной президента был установлен государственный флаг Молдавии, на котором отсутствовало изображение креста в клюве орла, а также скипетра.

На опубликованных на странице Додона в Facebook фото пользователи разглядели неверное изображение официального символа и обвинили в этом главу государства. Они, в частности, отмечали, что в своей предвыборной кампании молдавский лидер пропагандировал защиту православия и христианских ценностей.

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В ответ Додон пообещал разобраться в сложившейся ситуации, отметив, что за флаг во время визита отвечает не президент, а принимающая сторона. «Как правило, этим вопросом занимается посольство, а у Молдавии нет посольства в Тегеране», — написал президент в комментарии к своему посту. Он добавил, что если на запланированной встрече с президентом Ирана не окажется «настоящего» молдавского флага, он настоит на том, чтобы искаженный символ был снят.

7 февраля Додон сообщил, что республике жизненно необходимо восстановить отношения с Россией. Глава государства также отметил, что Кишинев может расторгнуть соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

В декабре 2016-го новоизбранный молдавский президент распорядился снять флаг Евросоюза со своей резиденции. По его словам, законодательство республики «не предусматривает, что на государственных учреждениях должны развеваться другие стяги».

Додон был избран главой государства по итогам второго тура президентских выборов в ноябре 2016-го.