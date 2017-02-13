Американка в течение года документировала в Instagram каждый прием пищи

Жительница нью-йоркского района Бруклин в течение года публиковала в Instagram-аккаунте фотографии всех съеденных блюд. Об этом пишет Daily Mail.

Как поясняет издание, 25-летняя Сэми Мэйн (Sami Main) решила документировать в соцсети каждый прием пищи после того, как осознала, что страдает орторексией (чрезмерным увлечением здоровым питанием). На пике болезни девушка потеряла аппетит, весила около 30 килограммов и исключила из рациона целые группы продуктов из-за их предполагаемой «вредности».

Микроблог, в котором Мэйн публиковала свои приемы пищи, помог ей взглянуть на рацион со стороны. Она вела аккаунт на протяжении двух с половиной лет и в последний год стала выкладывать фотографии регулярно, дважды в день. Это возымело эффект: американке удалось поправиться до 40-43 килограммов.

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«Со временем фотографии моих блюд изменились: еда стала намного аппетитнее, а порции заметно больше», — рассказала Сэми. Она признается, что додумалась до «Instagram-лечения» не сама: такой метод ей посоветовал диетолог. Теперь, по словам Мэйн, она снова научилась доверять еде, но вместе с тем остается верна принципам правильного питания.

Для человека, страдающего нервной орторексией, здоровое питание становится настолько важным, что озабоченность этим вопросом не оставляет места для каких-либо интересов и увлечений в жизни. Пищевой рацион определяется исключительно по критерию «полезности» продукта, при этом вкусовые предпочтения не принимаются во внимание. Любое нарушение диеты (употребление «запрещенных» продуктов) вызывает тревожность и сильное чувство вины.