Сотни американцев сняли штаны и предложили Трампу рассказать о доходах

Сотни недовольных политикой президента США Дональда Трампа собрались в Чикаго напротив принадлежавшего ему отеля и сняли штаны. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Таким образом манифестанты потребовали от Трампа опубликовать налоговую декларацию. Они хотят, чтобы сведения о его финансах стали достоянием общественности.

В ходе предвыборной кампании миллиардер заявил, что декларация находится у аудиторов, и отказался назвать сумму уплачиваемых им налогов. Таким образом он нарушил давнюю традицию для претендентов на пост президента Соединенных Штатов. По мнению противников Трампа, он мог пользоваться многочисленными льготами для состоятельных бизнесменов и почти не платить федеральные налоги.