Выручка онлайн-сервиса Price.ru возросла на 70 процентов

Выручка платформы Price.ru возросла на 70 процентов в четвертом квартале 2016 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 13 февраля.

По словам исполнительного директора группы компаний Rambler&Co Рафаэля Абрамяна, за год Price.ru улучшил результаты по всем направлениям – рост выручки на один визит в два раза, а скорость сайта увеличилась в три раза. «Оценив возможности платформы, в текущем году мы ожидаем не меньших темпов развития», — подчеркнул Абрамян.

В 2016 году были проведены многочисленные изменения в интерфейсе сайта Price.ru. Была переработана навигация, каталог, листинги и карточки моделей, чтобы дать пользователям больше информации о товарах рунета — отзывах, описаниях и характеристиках. Общее количество товарных предложений в сервисе в конце года превысило 23 миллиона офферов.

19 декабря сервис Price.ru раскрыл предпочтения россиян. Самыми популярными категориями товаров оказались парфюмерия, мелкая бытовая техника и различные электронные гаджеты.

