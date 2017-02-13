Шохин предсказал полную отмену санкций на втором президентском сроке Трампа

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин уверен в отмене антироссийских санкций, в том случае, если Дональд Трамп будет переизбран на второй президентский срок в США, сообщает Rambler News Service.

«Дай бог Трампу два срока в Белом доме поработать. Если так, то санкции, безусловно, будут отменены», — сказал глава РСПП.

Он предположил, что в ближайшие два-три года Россия сумеет урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Первым шагом для сотрудничества Москвы и Вашингтона, по его мнению, может стать кооперация в Сирии и в целом в борьбе с терроризмом, и, в частности, с запрещенным в России «Исламским государством». «Я думаю, если нам удастся сделать этот первый шаг, это будет очень хорошим сигналом для отмены санкций», — считает Шохин.

Материалы по теме Оставили на второй год Почему «мусорный» рейтинг России повысят еще нескоро

В то же время, по словам главы организации, к настоящему моменту многие компании уже приспособились к санкциям. Когда РСПП проводила опрос среди предпринимателей в 2014 году, во время введения ограничений, более половины опрошенных говорили о том, что санкции негативно повлияют на их бизнес. Повторный опрос РСПП провела в январе текущего года. Его данные показали, что только пять-шесть процентов опрошенных предприятий считают, что санкции наносят ущерб. «Остальные компании либо адаптировались к этим санкциям, либо это прошло мимо них», — добавил Шохин.

По данным Associated Press, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в декабре в частном порядке обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в США Сергеем Кисляком.