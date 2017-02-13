На 16-летнего жителя Тюмени завели дело за «унижение властей» в сети

В Тюмени в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело из-за поста в группе во «ВКонтакте», в котором молодой человек «унизил представителей власти». Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Тюменской области.

По данным СКР, тюменец создал группу во «ВКонтакте», в которой разместил пост с содержанием «лингвистических признаков унижения человеческого достоинства по признаку национальности и принадлежности к группе "представителей власти"». Суд признал публикацию экстремистской.

Кроме того, в доме подростка найдены трафареты и листовки, которые относятся к экстремистской атрибутике.

Как отметили в СКР, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности»).

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

В ноябре 2016 года 67-летнего жителя Ростова-на-Дону Вячеслава Кутейникова признали виновным в возбуждении межнациональной розни в социальных сетях. По данным следствия, мужчина неоднократно размещал в различных социальных сетях «материалы, в которых имеются лингвистические признаки возбуждения розни (вражды и ненависти) в отношении группы лиц, выделенной по национальному критерию».