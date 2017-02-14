В Нью-Йорке устроили показ мод для домашних животных

В Нью-Йорке прошел New York Pet Fashion Show — крупнейший в мире показ мод для домашних животных. Об этом сообщает ABC News.

На ежегодное мероприятие, которое проводится в 14 раз, приехали более 700 человек из 10 стран, в том числе из России. В роли моделей выступали кошки, собаки, несколько крыс и одна ящерица.

Питомцев, наряженных в замысловатые костюмы в стиле костюмов разных народов мира, на подиум выносили их хозяева. Часть показа была посвящена Бродвею. Зрителям продемонстрировали кота, одетого в костюм первого министра финансов США Александра Гамильтона из одноименного мюзикла, и бородатую агаву в жилете из «Школы рока» Эндрю Ллойд Уэббера.

Издание Metro сообщает, что обладателями премии «Золотая лапа» стала пара чихуахуа и йоркширский терьер в костюмах скелетов с мексиканского дня мертвых.

В ноябре сообщалось, что десятки собак, одетых в карнавальные костюмы, приняли участие в ежегодном Хеллоуиновском параде корги в городе Аннаполис (США).