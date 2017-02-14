Фонд Доктора Лизы возглавила журналистка Ксения Соколова

Журналистка Ксения Соколова избрана президентом фонда «Справедливая помощь», основанного общественным деятелем Елизаветой Глинкой, также известной как Доктор Лиза. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает РИА Новости.

Соколову, которая ранее была попечителем организации, выбрали единогласно. Комментируя назначение, журналистка подчеркнула, что это для нее «большая честь и огромная ответственность».

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«Первоочередная задача для меня, сотрудников и для всех, кто хочет помочь в продолжении дела Доктора Лизы, это сохранение всех текущих проектов, оказание помощи подопечным организации в полном объеме, поиск необходимых для этого ресурсов и спонсорской помощи. В перспективе мы планируем существенно расширить сферы нашей деятельности», — сказала Соколова, добавив, что Глинку «невозможно заменить, но лучшей памятью о ней будет сохранение и продолжение ее дела».

Елизавета Глинка была среди пассажиров самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего катастрофу под Сочи 25 декабря. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, пропало с экранов радаров практически сразу после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты. Все они погибли.