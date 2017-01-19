В Великобритании снимут фильм о Докторе Лизе

Британский журналист Грэм Филлипс планирует вскоре закончить работу над фильмом о главе фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. Об этом Филлипс сообщил РИА Новости в четверг, 19 января.

«Максимально быстро надо делать, и максимально качественно, чтобы получился настоящий в ее честь памятный материал. Конечно, тяжело, но сделаем. Через две недели, может», — сказал журналист.

В ленту войдут видеоматериалы о деятельности Глинки. «Буду работать, как Доктор Лиза работала, до последнего», — отметил Филлипс.

Доктор Лиза находилась среди пассажиров Ту-154 Минобороны России, потерпевшего катастрофу под Сочи 25 декабря. Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, пропал с радаров в 05:27 мск практически сразу после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты.