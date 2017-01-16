Доктора Лизу наградили медалью СКР посмертно

Директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза) награждена медалью Следственного комитета РФ (СКР) посмертно. Об этом в понедельник, 16 января, написал на своей странице в Facebook глава ведомства Александр Бастрыкин.

«За бесценный вклад в торжество Добра и Мира на земле Елизавета Глинка награждена медалью Следственного комитета Российской Федерации «За чистоту помыслов и благородство дел». Посмертно...», — говорится в записи.

Бастрыкин подчеркнул, что СКР продолжит совместную работу с фондом «Справедливая помощь», «вновь и вновь спасая детей, стариков и женщин из зон вооруженных конфликтов и карая преступников, попирающих основополагающие человеческие ценности».

16 декабря в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве прошла панихида по Елизавете Глинке, погибшей в результате крушения Ту-154 под Сочи. В церемонии приняли участие несколько десятков человек. Глинка похоронена на Новодевичьем кладбище.

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16 января на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах были похоронены 47 погибших в этой авиакатастрофе — это военнослужащие, в том числе начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков, артисты ансамбля имени Александрова, члены экипажа и также журналисты. В Киржачском районе Владимирской области состоялись похороны художественного руководителя ансамбля Валерия Халилова.

26 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о своем решении присвоить имя Елизаветы Глинки республиканской детской клинической больнице в Грозном. А мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил в честь Доктора Лизы назвать городской Центр паллиативной помощи.

25 декабря следовавший в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России вскоре после вылета из аэропорта Сочи упал в акватории Черного моря. На его борту находились 92 человека, все они погибли.