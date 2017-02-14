Лукашенко подписал указ о сокращениях в своей администрации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о сокращении численности своей администрации на 30 процентов. Комментарий к документу опубликован на сайте главы государства.

«Актуализированы функции и полномочия администрации президента. Новая структура позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана», — говорится публикации.

Указ также вводит две новые должности помощников президента. «Взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль за выполнением поручений главы государства по вопросам деятельности банков и не банковских кредитно-финансовых организаций — помощником президента по вопросам развития финансово-кредитной системы», — подчеркивается в документе.

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Кроме того, расширяются функции и полномочия пресс-секретаря главы государства. Согласно документу, он будет координировать деятельность государственных средств массовой информации.

О возможных сокращениях в администрации президента Белоруссии глава структуры Наталья Кочанова объявила 6 февраля.

В декабре 2016-го Александр Лукашенко уволил со своего поста главу администрации Александра Косинца, возглавлявшего ведомство с 2014 года. В конце того же месяца от должности был отстранен первый замглавы администрации Константин Мартынецкий.