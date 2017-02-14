«Рособоронэкспорт» выразил намерение совместно производить оружие в Индии

«Рособоронэкспорт» готов расширять состав проектов по локализации выпуска продукции военного назначения в Индии. Об этом, как сообщает корреспондент «Ленты.ру», заявил Сергей Гореславский, глава делегации компании на выставке Aero India — 2017, открывшейся в Бангалоре.

«Мы предлагаем не только конечную продукцию, но и комплексную систему послепродажного обслуживания. Мы рассматриваем и готовы рассматривать другие проекты по локализации производства в рамках индийской программы Make in India», — подчеркнул Гореславский.

Индийское правительство, следуя инициативе Make in India («Делай в Индии»), при заключении крупных оборонных контрактов наращивает требования по объему произведенных в Индии комплектующих для закупаемых конечных изделий, а также требует обеспечить передачу технологий. Так называемые офсеты (доля индийских производителей в итоговой цене конкретных контрактов с инозаказчиками) доходят до 30-50 процентов.

В данный момент Россия реализует целый ряд проектов совместного производства вооружений на территории Индии. В частности, ведется лицензионный выпуск танков Т-90С, а также на мощностях корпорации HAL собирают российские истребители Су-30МКИ. Межправительственное соглашение, заключенное в октябре 2016 года, подразумевает совместную постройку на индийских верфях двух фрегатов проекта 11356.