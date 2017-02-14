Магазины «Пятерочка» «открылись» в мавзолее Ленина, Лувре и Голливуде

В сети обратили внимание на новый магазин российской торговой сети «Пятерочка», который открылся в смоленском ДК для глухих. Пользователей во «ВКонтакте» возмутило издевательство над строением, которое, по их мнению, обезобразили вывесками ретейлера. «Редкое фото: "Пятерочка" заражает здание», — отметил один из пользователей.

Они принялись фантазировать, где бы еще «Пятерочка» смогла бы открыть очередной магазин. В итоге было создано множество фотожаб. Картинки были опубликованы в паблике «КБ». С легкой руки юзеров «Пятерочка» «открылась» в мавзолее Ленина, Белом доме, Лувре, Голливуде, египетской пирамиде, около Фудзиямы и статуи Христа-Искупителя, а также на вымышленной космической станции «Звезда смерти» из киносаги «Звездные войны». «Это лучшее, что я видел за последний год», — отметил один из пользователей.

Некоторые юзеры начали подозревать, что издевательство над «Пятерочкой» — вирусная реклама торговой сети. «Эти интернет-шедевры скорее выглядят как пиар-ход», — предположили они.