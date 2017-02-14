На Украине «выпустили» валентинки от Ляшко с подписью «Будь моею скотинякою»

Украинский телеканал ТСН опубликовал свой вариант традиционных посланий на День святого Валентина, которые могли бы отправить известные киевские политики. Шутливые валентинки были размещены в понедельник, 14 февраля, на сайте телеканала.

Так, главе фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олегу Ляшко придумали открытку с фразой «Будь моей скотинякою (Будь моей скотиной)». Депутат часто использует это ругательство в адрес политически оппонентов.

Фотография президента страны Петра Порошенко подписана предложением «Нам буде разом так солодко» — «Нам вместе будет так сладко». Авторы валентинок намекают на принадлежащую главе государства кондитерскую корпорацию «Рошен».

Материалы по теме «Украине необходима чистка власти от идиотов» Депутат Рады Рабинович — о тайне Савченко и неизбежном примирении Киева и Москвы

Министр иностранных дел Павел Климкин «обращается» к виртуальному адресату с посланием «Чекаю на тебе, як на безвiз» — «Жду тебя, как безвиза». Киев уже несколько раз обещал гражданам безвизовый режим с ЕС, однако его введение постоянно переносится на другой срок.

На открытке советника главы МВД Зоряна Шкиряка написано «Я твой зоряний Шкиряк» («Я твой звездный Шкиряк»). Этот чиновник прославился целым рядом резонансных и вместе с тем абсурдных заявлений, поэтому часто находится в центре внимания СМИ.

В октябре 2016-го аналогичный проект, посвященный Хеллоуину, представило издание Depo.ua — украинских политиков тогда изобразили в виде проявлений нечистой силы.