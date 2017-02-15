СМИ узнали о покупке Якубовичем доли в птицефабрике

Телеведущий Леонид Якубович стал собственником пяти процентов компании по производству мяса птицы «МПК Евразия», зарегистрированной в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщает Rambler News Service в среду, 15 февраля.

По информации агентства, ссылающегося на данные системы СПАРК, сделка совершена в конце 2016 года. «МПК Евразия» зарегистрирована в середине декабря. Ее акционерами являются семь физических лиц, самой большой 45-процентной долей владеет предприниматель Чжан Сиао.

RNS отмечает, что сведения о совладельце «Евразии», в частности дата рождения, фамилия, имя и отчество, совпадают с публичными данными биографии телеведущего.

Материалы по теме Звездный бизнес На чем зарабатывают кумиры миллионов

Сам Якубович рассказал агентству, что не имеет представления о деятельности «МПК Евразия». «Я не понимаю, о чем вы говорите, тут какая-то ошибка», — сказал он, предположив, что речь может идти о его однофамильце.

Собственный бизнес есть у многих российских звезд телевидения, сцены и кино. В частности, Стас Михайлов является владельцем кишеневского ресторана «Коммуналка», Григорий Лепс — караоке-баров Leps Bar в Москве и Киеве, Сергей Светлаков — ресторанов восточной кухни Eshak. Продюсер и телеведущий Александр Цекало вместе с коллегой Иваном Ургантом владеют московским рестораном «The Сад».