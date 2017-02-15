В Калифорнии эвакуированным из-за угрозы наводнения жителям разрешили вернуться

В штате Калифорния местные власти разрешили людям, эвакуированным из района озера Оровилл из-за угрозы прорыва плотины, вернуться домой. Об этом говорится на странице офиса шерифа округа Бьютт в Facebook.

Отмечается, что люди могут вернуться к своей повседневной жизни, но в то же время должны оставаться в курсе событий и быть готовыми к необходимым действиям, если угроза усилится.

Проблемы с плотиной начались из-за сильных дождей. 11 февраля вода начала переливаться сначала через запасной, а затем и основной водосброс. Затем было зафиксировано разрушение последнего из-за эрозии. Власти, опасаясь, что дамба может полностью развалиться и вызвать масштабное наводнение, объявили об эвакуации примерно 200 тысяч человек.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун направил в Белый дом письмо с просьбой о содействии в связи с чрезвычайной ситуацией.